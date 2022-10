POL-HI: Motorroller in der Fuhse entsorgt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Alfeld (geb) Eine 40-jährige Geschädigte aus Alfeld stellte heute (16.10.2022) gegen 16:00 Uhr fest, dass an ihrem Pkw frische Unfallspuren vorhanden waren. Sie habe gestern (15.10.2022) ihren Pkw gegen 18:15 Uhr in der Winzenburger Straße in Höhe der Hausnummer 60 ordnungsgemäß rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. In diesem Zeitraum ...

