POL-LB: BAB 8/Magstadt: Citroen fängt auf Autobahn Feuer

Ludwigsburg (ots) - Gleich zwei Mal brachen bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr in Wohnungen in der Karl-Joos-Straße in Kornwestheim ein. In einem Fall gelangten die Unbekannten über eine Terrassentür in eine Wohnung und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Im zweiten Fall kletterten die Täter auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses und hebelten die ...

