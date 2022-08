Polizei Braunschweig

POL-BS: Ehrlicher Finder gibt hochwertiges Notebook bei der Polizei ab

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet,

01.08.2022, 18:40-19:00

Originalverpacktes Notebook gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Ein aufmerksamer Finder meldete sich am Montagabend bei der Polizei in der Münzstraße und gab ein hochwertiges, noch originalverpacktes, Notebook ab. Dieses hatte er zufälligerweise in einer Straßenbahnhaltestelle gefunden.

Die Polizei nahm das Notebook in Verwahrung. Jetzt wird der Verlierer gesucht. Dieser kann sich bei der Polizei in Braunschweig melden. Rufnummer des Polizeikommissariats Braunschweig-Mitte 0531-4763115

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell