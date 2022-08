Polizei Braunschweig

POL-BS: Autobahnpolizei stoppt zwei betrunkene LKW-Fahrer

Braunschweig (ots)

Helmstedt/Braunschweig, A2, Fahrtrichtung Hannover, 30/31.07.2022, 22:51 - 00:23 Uhr

Nach Hinweisen können zwei betrunkene Fahrzeugführer angehalten werden.

Am Samstagabend ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass ein LKW-Fahrer Schlangenlinien fahren würde. Die Beamten konnten den Sattelzug in Höhe der Anschlussstelle Rennau das Haltezeichen geben und auf dem nächsten Parkplatz einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 49-jährige LKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. In der Dienststelle der Autobahnpolizei Braunschweig wurde dem 49-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Um kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei nochmals einen Hinweis auf einen weiteren auffällig fahrenden Sattelzug. Dieser konnte am Autobahnkreuz Braunschweig Nord angetroffen und kontrolliert werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer stand ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Auch hier wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei beiden Fahrzeugführern wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Nur durch die Hinweise der Anrufer konnte die beiden LKW-Fahrer festgestellt werden. Diese blieben so lange hinter den Sattelzügen, bis die Polizei eingetroffen war und konnten als Zeugen fungieren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell