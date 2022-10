POL-LB: Rutesheim: Brennender Mülleimer

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstagmorgen 09:00 Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr kam es in der Mörikestraße in Weissach zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw, die am Fahrbahnrand in Richtung der Ferdinand-Porsche-Schule geparkt waren. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte einen grauen Hyundai und einen schwarzen Opel über die komplette rechte Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. In der ...

mehr