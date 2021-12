Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021 gegen 07:45 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw Smart in Suhl die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dabei gerät er nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford und verletzt sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 EUR

