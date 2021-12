Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfach abgebogen und nach Unfall geflüchtet

Hohleborn (ots)

Ein 60-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, 16:50 Uhr, die Gothaer Straße in Hohleborn. Er sah an der Ausfahrt eines Lebensmittelmarktes einen Ford stehen und als er kurz vor dieser Ausfahrt war, bog der bislang unbekannte Fahrer des roten Ford nach rechts auf die Gothaer Straße ab. Der 60-Jährige versuchte noch auszuweichen, stieß aber an den hinteren Bereich des Ford. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ist der Polizei bekannt, dennoch werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

