Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stopp-Schild übersehen

Schmalkalden (ots)

Ein 25-jähriger Seat-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Straße "Am Boden" in Schmalkalden. Er wollte in die Näherstiller Straße abbiegen, übersah dabei aber das Stopp-Schild und stieß mit dem auf der Vorfahrtstraße fahrenden 70-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus und um die Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

