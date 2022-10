Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch einen Parkautomaten in einem Parkhaus in der Stadtgrabenstraße in Böblingen auf. Die Unbekannten entwendeten aus dem Gerät eine Geldkassette, in welcher sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu ...

