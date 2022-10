Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. Beim Ausparken Pkw beschädigt und weggefahren- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb) Eine 40-jährige Geschädigte aus Alfeld stellte heute (16.10.2022) gegen 16:00 Uhr fest, dass an ihrem Pkw frische Unfallspuren vorhanden waren. Sie habe gestern (15.10.2022) ihren Pkw gegen 18:15 Uhr in der Winzenburger Straße in Höhe der Hausnummer 60 ordnungsgemäß rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bisher unbekannte-/r Fahrzeugführer-/in den Pkw der Geschädigten an der Frontstoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell