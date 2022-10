POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Schellerten/Dingelbe (sev) - Am Morgen des 16.10.2022, ca. 02.00 h, prallte der Fahrer eines VW Passat gegen ein Metalltor auf der Konrad-Adenauer-Straße. Dabei wurde das Tor verzogen. Der Pkw wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer vermutlich aus der in die Konrad-Adenauer-Straße einmündende ...

mehr