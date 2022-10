POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti/ Polizei Sarstedt stellt zwei minderjährige Täter

Hildesheim (ots) - Bockenem (web) Am heutigen Samstag, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:05 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Pkw ein und entwendete das in der Türablage befindliche Portmonee. Der Pkw VW T-Roc stand dabei in der Martin-Luther-Straße, auf dem Parkplatz des Friedhofes. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 500 Euro. ...

