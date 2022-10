Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Scheibe am Pkw eingeschlagen und Portmonee entwendet

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) Am heutigen Samstag, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:05 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Pkw ein und entwendete das in der Türablage befindliche Portmonee. Der Pkw VW T-Roc stand dabei in der Martin-Luther-Straße, auf dem Parkplatz des Friedhofes. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 500 Euro. Zusätzlich beträgt der Wert des Diebesgutes ca. 250 Euro. Aufgrund der Tageszeit hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, welche unter Tel.: 05063-9010 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell