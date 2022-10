Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) Am 14.10.2022 kam es in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz im Koppelweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im o. a. Zeitraum den auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz geparkten Kleintransporter der Seniorenresidenz. Das Fahrzeug wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell