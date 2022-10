Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Doppeldecker-Busses in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (hos): Am Freitagabend, den 14.10.2022, wurde durch eine Anwohnerin gegen 22:05 Uhr mitgeteilt, dass in der Gerberstraße ein Doppeldecker-Bus brennen würde. Beim Eintreffen der Beamten stand der Bus bereits in Vollbrand. Durch den Einsatz von insgesamt 45 Feuerwehrleuten der freiwilligen Ortswehren Elze und Mehle konnte ein Übergriff auf ein im Nahbereich befindliches Gebäude, sowie auf eine Böschung verhindert und der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Laut erster Schätzung ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

