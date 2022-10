POL-HI: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Neu) Am frühen Morgen des 16.Oktober 2022 hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Sarstedt, nach Hinweis durch einen Zeugen, zwei Jugendliche gestellt, die vermutlich zuvor den Lidl-Markt in Nordstemmen angesprüht und hierdurch nicht unerheblichen Sachschaden verursacht haben. Die Polizei hat die Jugendlichen an die Eltern ...

