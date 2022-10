Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Dingelbe - Fahrer flüchtet zu Fuß

Hildesheim (ots)

Schellerten/Dingelbe (sev) - Am Morgen des 16.10.2022, ca. 02.00 h, prallte der Fahrer eines VW Passat gegen ein Metalltor auf der Konrad-Adenauer-Straße. Dabei wurde das Tor verzogen. Der Pkw wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer vermutlich aus der in die Konrad-Adenauer-Straße einmündende Nettlinger Straße. Nach dem Unfall hat sich der Fahrzeug-Führer zu Fuß vom Unfallort entfernt. Aufgrund von Blutspuren im Fahrzeug ist von einer Verletzung des Fahrers auszugehen.

