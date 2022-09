HZA-HN: Last-Minute Berufsinfo

Hauptzollamt Heilbronn

Last-Minute Berufsinfo

Alle wichtigen Informationen aus erster Hand für Jugendliche mit Ausbildungs- bzw. Studieninteresse im öffentlichen Dienst bei der Bundeszollverwaltung für 2023 erhalten Interessierte am Zoll-Infostand in der Nähe der Harmonie entweder am Freitag, 23. oder Montag, 26. September 2022.

Im persönlichen Gespräch an der frischen Luft besteht die Möglichkeit sich mit verschiedenen Beschäftigten des Hauptzollamts Heilbronn an der Ecke Allee / Moltkestraße zwischen 12:00 und 16:00 Uhr über Bewerbungsvoraussetzungen, Ausbildungs- und Studienverläufe sowie spätere Berufs- und Karrierechancen beim Zoll zu informieren oder ganz individuell beraten zu lassen.

Bewerbungen für eine zweijährige Laufbahnausbildung im mittleren Zolldienst des Bundes oder für ein dreijähriges duales Studium im gehobenen Zolldienst des Bundes sind noch bis zum 30. September 2022 (schriftlich: Hauptzollamt Heilbronn, Kastellstraße 53, 74080 Heilbronn, elektronisch per E-Mail: bewerbung.hza-heilbronn@zoll.bund,de oder online: https://www.zoll-karriere.de/KP/DE/Bewerben_beim_zoll.html) möglich.

Zusatzinformationen:

Schülerinnen und Schüler kürten die attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Der Zoll befand sich zum fünften Mal unter den Top Ten. Das Trendence Institut aus Berlin ist Europas führendes Forschungsinstitut im Bereich Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und befragt jährlich etwa 500.000 junge Erwachsene. Für die Studie "Trendence Schülerbarometer" werden jedes Jahr Schülerinnen und Schüler verschiedener Schularten befragt, die bald ins Berufsleben einsteigen. Mit rund 20.000 Teilnehmenden ist die Studie in Deutschland die größte ihrer Art. Das Trendence Institut erfragt Berufsvorstellungen, Kommunikationsgewohnheiten sowie die Attraktivität von deutschen Unternehmen und erstellt anschließend ein Ranking. Der Zoll schaffte es erneut unter die Top 10 Arbeitgeber.

