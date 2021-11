Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss gegen Poller gefahren

Gräfenwarth (ots)

Am Freitag gegen 5:30 Uhr stieß ein 51-Jähriger mit seinem Dacia gegen einen Poller an der Sperrmauer des Nordufers bei Gräfenwarth. Der Poller war dadurch stark beschädigt, ebenso wie der PKW, der abgeschleppt werden musste. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 1,82 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus in Schleiz. Der Fahrzeug-Führer erhielt eine Anzeige.

