POL-MTK: Diebstahl am Bahnhof +++ Bedrohung in der Bahn +++ Fahrzeugbrand - Eigentümer gesucht +++ Hoher Sachschaden auf Baustelle verursacht +++ Pkw gestreift und geflüchtet

1. Diebstahl am Bahnhof,

Mittwoch, 15.06.2022, 21:35 Uhr, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Bahnhofsvorplatz

(ll) Am Mittwochabend kam es am Bahnhof in Flörsheim zum Diebstahl eines Mobiltelefons sowie des Inhalts einer Geldbörse. Nach ersten Erkenntnissen lag der Geschädigte gegen 21:35 Uhr in hilfloser Lage und schlafend auf dem Bahnhofsvorplatz, als ihm sein Mobiltelefon sowie der Inhalt seiner Geldbörse entwendet werden. Ein Zeuge hatte in der Nacht bereits zwei männliche Personen gemeldet, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Beide Männer sollen Anfang 20 gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die erste Person sei weiterhin von schlanker Statur, habe einen 3-Tage-Bart gehabt, ein gelbes T-Shirt getragen und soll die Haare nach hinten gegelt gehabt haben. Die zweite Person habe eine kräftige und muskulöse Statur gehabt und soll dunkel bekleidet gewesen sein.

Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

2. Bedrohung in der Bahn,

Hofheim am Taunus, S-Bahnlinie 2, Sonntag, 12.06.2022, 13:45 Uhr

(ll) Bereits am Sonntag kam es in der S-Bahnlinie 2 zu einer Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil einer 17-Jährigen. Wie der Polizeistation in Hofheim am Mittwoch bekannt wurde, sei die Geschädigte am Sonntag gegen 13:45 Uhr in der S-Bahnlinie 2 als Fahrgast im vordersten Waggon in Richtung Eppstein unterwegs gewesen, als sie von einem unbekannten Mann unvermittelt beleidigt und auch bedroht worden sei. Dies hätten zwei Fahrgäste mitbekommen und der jungen Frau aus der Situation herausgeholfen. Der Mann soll einen europäischen Phänotyp gehabt haben, etwa 70 Jahre alt, 175cm groß und von normaler Körperstatur gewesen sein. Er soll eine dunkelblaue Kappe, ein rotes Poloshirt und eine hellbeige, bis zu den Knien reichende, Shorts getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Fahrzeugbrand - Eigentümer gesucht,

Schwalbach am Taunus, Wilhelm-Leuschner-Straße, Mittwoch, bis 15.06.2022, 14:20 Uhr

(ll) Am Mittwochmittag wurde in Schwalbach am Taunus ein motorisiertes Zweirad festgestellt, dass durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde. Das vollständig ausgebrannte Zweirad wurde gegen 14:20 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500EUR. Die Ermittlungen zu dem Halter des Zweirads dauern an. Hinweise zum Tathergang oder dem Eigentümer des Fahrzeugs, werden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der (06192) 2079 - 0 entgegengenommen.

4. Hoher Sachschaden auf Baustelle verursacht, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Dienstag, 14.06.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 14.06.2022, 19:00 Uhr

(ll) Am Dienstagabend wurde auf einer Baustelle in Okriftel ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000EUR verursacht. Nach ersten Ermittlungen sollen ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt in ein Mehrfamilienhaus, welches sich in der Bauphase befindet, eingestiegen sein. Im 5. Obergeschoss soll durch den oder die Täter ein Duschkopf in Richtung des Wohnraums gedreht und anschließend das Wasser laufen gelassen worden sein. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der (06192) 2079 - 0 zu melden.

5. Pkw gestreift und geflüchtet,

Flörsheim am Main, Kirschgartenstraße, Mittwoch, 15.06.2022, 18:05 Uhr

(ll) In Flörsheim kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem das verursachende Fahrzeug flüchtete. Wie der Geschädigte gestern bei der Polizei anzeigte, sei er gegen 18:05 Uhr die Kirschgartenstraße in Richtung Pfarrhausstraße gefahren, als ihm ein schwarzer Jeep entgegenkam. Der Jeep habe beim Vorbeifahren sein Fahrzeug gestreift und anschließend den Unfallort verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06190) 9360 - 45 zu melden.

