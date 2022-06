PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Hofheim (ots)

Autobahnpolizei

1. Vier Verletzte bei Unfall auf der A 66, Hofheim-Wallau, Bundesautobahn 66, Dienstag, 14.06.2022, 08:35 Uhr

(wie) Auf der A 66 wurden am Montagmorgen am Wiesbadener Kreuz vier Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt. Im Berufsverkehr waren, ein Skoda, ein Mazda, ein Audi und ein Honda in dieser Reihenfolge auf dem linken von vier Fahrstreifen auf der A66 in Richtung Frankfurt unterwegs. Als der Skoda verkehrsbedingt abgebremst wurde, fuhr der Mazda auf dessen Heck auf. Der nachfolgende Audi konnte noch abgebremst werden, wurde dann aber von dem Honda hinten erfasst und auf den Mazda aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden vier der insgesamt fünf Insassen in den Fahrzeugen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter leistete erste Hilfe bis die Rettungswagen eintrafen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Hauptfahrbahn über circa zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr lief über die Parallelfahrbahn des Wiesbadener Kreuzes weiter. Der Sachschaden wird auf 26.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell