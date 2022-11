POL-IZ: 221109.2 Volsemenhusen: Mit entstempeltem Fahrzeug ohne Führerschein unterwegs

Averlak (ots) - Am Montag um 4 Uhr besuchte ein 20jähriger Brunsbüttler die Halloween-Party in einer Gaststätte an der Hauptstraße. Hier stellten sich diesem zwei ihm unbekannte Männer in den Weg. Ohne ein Wort gesprochen zu haben, erhielt der Brunsbüttler unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Er ging zu Boden und blieb dort einige zeit bewusstlos liegen. ...

mehr