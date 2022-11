Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221108.10 Averlak: Mann in Gaststätte bewusstlos geschlagen-Zeugen gesucht

Averlak (ots)

Am Montag um 4 Uhr besuchte ein 20jähriger Brunsbüttler die Halloween-Party in einer Gaststätte an der Hauptstraße. Hier stellten sich diesem zwei ihm unbekannte Männer in den Weg. Ohne ein Wort gesprochen zu haben, erhielt der Brunsbüttler unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Er ging zu Boden und blieb dort einige zeit bewusstlos liegen. Beteiligte Personen halfen ihm auf und brachten ihn an die frische Luft. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Männer nicht mehr dort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: circa 1,85 m groß, kurze Haare, dünn und circa 25-30 Jahre alt. Der zweite Täter war knapp 2m groß, kräftig, circa 140 kg schwer, sehr kurze Haare und circa 30-35 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei Brunsbüttel unter 04852-60240 entgegen.

