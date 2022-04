Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Raub gesucht

Geeste (ots)

Am Sonntag kam es um 21.00 Uhr in Geeste in der Lingener Straße zu einem Raub. Unbekannte Täter entwendeten gewaltsam den mitgeführten Rucksack eines 19-Jährigen. Ein 20-Jähriger beobachtete den Vorfall und eilte zur Hilfe. Dabei wurden die beiden jungen Männer durch die Täter leicht verletzt, umso in dem Besitz der Beute zu bleiben. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931-9490 zu melden.

