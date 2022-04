Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Brand in einem Waldstück (Änderung der eingesetzten Feuerwehr)

Groß Berßen (ots)

Am 23. April gegen 15.45 Uhr geriet ein 30 x 100 Meter großes Waldstück in Groß Berßen in der Lähdener Straße in Brand. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr Berßen mit Unterstützung der Feuerwehr Sögel und Haselünne den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

