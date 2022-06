Peine (ots) - --Wolfenbüttel-- In der Nacht zum 03.06. wurde gegen 00:30 Uhr der Brand einer Scheune in der Straße Schölke in Hedeper gemeldet. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache eine als Werkstatt, bzw. Garage genutzte Scheune in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Zwei in der Scheune ...

mehr