Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220511-5: Zeugensuche nach Raubüberfall

Kerpen (ots)

Täter erbeutete Bargeld.

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagabend (10. Mai) das Bargeld einer 23-Jährigen in Kerpen-Horrem geraubt. Der Mann soll die Geschädigte gegen 18 Uhr auf einem Feldweg neben der Bundesautobahn 4 an der Apollinarisstraße angegriffen haben. Der circa 30 bis 40-Jährige soll ihr die Beine weggetreten haben. Als die Geschädigte auf dem Boden lag, soll der Täter Bargeld aus der Handtasche der Frau entwendet haben. Im Anschluss sei er in Richtung Marienfeld davon gelaufen.

Die 23-Jährige beschrieb den dunkel gekleideten Mann als circa 180 Zentimeter groß. Er sei mit einem Kapuzenpullover gekleidet gewesen. Die Kapuze habe er über den Kopf gezogen. Zudem soll er schwarze Lederhandschuhe und schwere, feste Stiefel getragen haben. Er habe eine Tasche oder einen Rucksack bei sich gehabt.

Die Geschädigte alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

