Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich WOLFENBÜTTEL in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 03.06.2022:

Peine (ots)

--Wolfenbüttel--

In der Nacht zum 03.06. wurde gegen 00:30 Uhr der Brand einer Scheune in der Straße Schölke in Hedeper gemeldet. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache eine als Werkstatt, bzw. Garage genutzte Scheune in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Zwei in der Scheune abgestellte PKW sind ebenfalls komplett ausgebrannt. Durch die Brandauswirkung sind zwei anliegende Wohnhäuser, eines davon unbewohnt, leicht beschädigt worden. Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Schadenssumme wird erheblich sein, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schöppenstedt, Hedeper und Remlingen. Vorsorglich ist auch ein Rettungswagen alarmiert worden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache und zum Gesamtschaden laufen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell