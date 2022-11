POL-IZ: 221108.9 Büsum: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Heide (ots) - Am Samstagabend hat ein Taschendieb in einem Discounter in Heide zugeschlagen. Er stahl einer jungen Frau die Geldbörse mit insgesamt 400 Euro Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Hafenstraße auf. Nach dem Bezahlen ihres Einkaufs brachte die Heiderin ihren Einkaufswagen weg, wobei sie den Verlust ihres Portemonnaies feststellte. Ein Verlieren ...

