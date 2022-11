POL-IZ: 221108.5 Albersdorf: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots) - Am heutigen Morgen ist es in Itzehoe zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Der Bewohnerin gelang es nicht mehr rechtzeitig, ihr Zuhause zu verlassen, so dass die Freiwillige Feuerwehr sie über die Drehleiter rettete. Gegen 08.30 Uhr brach in der Wohnküche einer Wohnung im ersten Obergeschoss in der Ritterstraße ein Feuer aus. Die 27-jährige Bewohnerin schlief zu diesem ...

