Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221108.4 Itzehoe: Frau bei Feuer aus Wohnung gerettet

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen ist es in Itzehoe zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Der Bewohnerin gelang es nicht mehr rechtzeitig, ihr Zuhause zu verlassen, so dass die Freiwillige Feuerwehr sie über die Drehleiter rettete.

Gegen 08.30 Uhr brach in der Wohnküche einer Wohnung im ersten Obergeschoss in der Ritterstraße ein Feuer aus. Die 27-jährige Bewohnerin schlief zu diesem Zeitpunkt, ein Rauschwarnmelder weckte sie. Der Betroffenen gelang es nicht mehr, ihre Behausung gefahrlos zu verlassen, so dass die Feuerwehr sie per Drehleiter über ein Fenster barg. Leicht verletzt kam die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Neben der Frau brachten die Feuerwehrleute zwei Katzen unbeschadet aus den Räumlichkeiten. Die übrigen Bewohner des Objektes wurden evakuiert. Bis zum Ende der Löscharbeiten gegen 10.00 Uhr war die Ritterstraße komplett gesperrt.

Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr nutzbar, die übrigen Wohnungen blieben unversehrt. Aussagen zur Schadenshöhe und zur Brandursache lassen sich aktuell noch nicht treffen, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Merle Neufeld

