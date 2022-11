POL-IZ: 221108.1 Itzehoe: Einbrecher erbeuten Bargeld

Itzehoe (ots) - Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Itzehoe einen Mann nach einem Diebstahl eines Fahrrades festgenommen. Wie sich später herausstellte, bestand gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl, so dass er sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Gegen 17.00 Uhr fahndete eine Streife nach einem Täter, der am Dithmarscher Platz ein Fahrrad entwendet hatte. Im Rahmen dessen entdeckten die ...

