POL-REK: 220531-2: E-Scooterfahrerin stürzte und verletzte sich leicht - Zeugensuche

Hürth (ots) - Am Montagmittag (30. Mai) ist der Fahrer (43) eines Smarts bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 495 in Hürth-Knapsack schwerst verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Patienten und brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Laut derzeitigem Sachstand war der Autofahrer gegen 13.40 Uhr auf der L 495 in ...

