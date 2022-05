POL-REK: 220530-5: Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Hürth (ots) - Am Freitagmittag (27. Mai) verletzte sich ein Radfahrer (81) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Der 81-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.45 Uhr auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg der Straße "Im Feldrain" in Richtung Köln-Meschenich. An der Kreuzung von 'Im Feldrain' ...

