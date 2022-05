Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220530-3: Alkoholisierter E-Scooterfahrer bei Sturz leicht verletzt

Bergheim (ots)

Blutprobe angeordnet, Führerschein sichergestellt

Am Samstagabend (28. Mai) hat sich ein E-Scooterfahrer (54) in Bergheim bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen war der Zweiradfahrer gegen 20.50 Uhr auf der Frenserstraße in Fahrtrichtung Ahestraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er an der Kreuzung der beiden Straßen gestürzt. Da der Mann deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung vorwies, führten die Beamten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille.

Polizisten stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe.

E-Scooter sind rechtlich Kraftfahrzeuge. Wer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss mit diesen Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs ist, muss mit einer Blutprobenentnahme und den entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. (sc)

