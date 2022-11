Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221107.9 Itzehoe: Diebstahl - Flucht - Haft

Itzehoe (ots)

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Itzehoe einen Mann nach einem Diebstahl eines Fahrrades festgenommen. Wie sich später herausstellte, bestand gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl, so dass er sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Gegen 17.00 Uhr fahndete eine Streife nach einem Täter, der am Dithmarscher Platz ein Fahrrad entwendet hatte. Im Rahmen dessen entdeckten die Beamten an der Einmündung Bahnhofstraße / Helenenstraße eine Person samt Bike, auf die die Täterbeschreibung passte. Bei der Überprüfung des sichtlich nervösen 31-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl bestand. Als die Einsatzkräfte dem Mann dies verkündeten, lief er davon. Letztlich verloren die Polizisten den Flüchtenden aus den Augen, ermittelten später jedoch seinen vermutlichen Aufenthaltsort. Den suchten die Einsatzkräfte auf und trafen dort auf den Dieb. Er hatte sich in einer Abstellkammer versteckt, eine Matratze sollte ihm Deckung geben. Widerstandslos ließ sich der Beschuldigte festnehmen und ins Polizeigewahrsam bringen. Mittlerweile befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt, im vorliegenden Fall wird er sich wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

