Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221107.10 Bekmünde: Radlader verliert Gabel auf der Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Bekmünde (ots)

Am Samstag um 13:19 Uhr fuhr ein 47jähriger Landwirt mit seinem Radlader auf der L135 aus Heiligenstedten kommend Richtung Wilster. Während der Fahrt löste sich die an der fahrzeugfront montierte Radladergabel und fiel auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sodann das Fahrzeug einer entgegenkommenden 81jährigen aus Wilster mit der Gabel. Das Fahrzeug wurde bei der Kollision an der Front und am Unterboden beschädigt. Der beschädigte Öltank lief komplett auf der Fahrbahn aus. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gereinigt.

