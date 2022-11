POL-IZ: 221107.6 Neuenkirchen: Seniorin gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Tellingstedt (ots) - Am Samstag hat ein Dieb in Tellingstedt in einem Supermarkt eine Seniorin geschickt abgelenkt und ihr im Zuge dessen die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können. Um 11.15 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Hauptstraße auf. Ihr Portemonnaie deponierte sie währenddessen in einem Korb im Einkaufswagen. Während des ...

