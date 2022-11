POL-IZ: 221107.3 Tellingstedt: Dieb lenkt Opfer ab

Brunsbüttel (ots) - Am Freitag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei ein Öltankschiff an der Total Brücke in Brunsbüttel. Hierbei konnte ermittelt werden, dass die für die Aufbereitung von Ballastwasser benötigten UV-Lampen nicht vorschriftsmäßig ausgetauscht wurden und so der erforderliche Wirkungsgrad nicht mehr gegeben war. So wurden am 24.10.2022 in ...

mehr