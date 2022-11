POL-IZ: 221107.2 Heide/Meldorf: Zwei Tankstellenüberfälle beschäftigen die Kriminalpolizei-Zeugen gesucht

Polizeidirektion Itzehoe

Heide/Meldorf: Zwei Tankstellenüberfälle beschäftigen die Kriminalpolizei-Zeugen gesucht

Am Freitag um 22:03 Uhr betrat ein mit Schal, Basecap und Mütze vermummter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Husumer Straße in Heide. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe den Inhalt der Kasse. Als der Angestellte jedoch nicht auf die Forderung einging, entschied sich der Täter zur Flucht. Am Sonntag um 20:25 Uhr kam es erneut zu einem Überfall auf die Angestellte einer Tankstelle in der Österstraße in Meldorf. Hier betraten nun zwei Täter den Verkaufsraum und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Diese öffnete die Kasse und die Täter entnahmen Bargeld und Zigarettenschachteln aus einem Regal. Anschließend verließen die Täter das Gebäude durch den Haupteingang. Die Täterbeschreibung in beiden Fällen wies Ähnlichkeiten auf: beide Täter waren männlich, schwarz gekleidet, circa 1,70m Meter groß und schlank und geschätzte 20 Jahre alt. Einer der Täter führte einen blauen Rucksack mit sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten, insbesondere zur Fluchtrichtung gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 0481-940 zu melden.

