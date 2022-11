Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221104.5 Brunsbüttel: Wasserschutzpolizei deckt Verstoß gegen die Hafenverordnung auf

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei ein Öltankschiff an der Total Brücke in Brunsbüttel. Hierbei konnte ermittelt werden, dass die für die Aufbereitung von Ballastwasser benötigten UV-Lampen nicht vorschriftsmäßig ausgetauscht wurden und so der erforderliche Wirkungsgrad nicht mehr gegeben war. So wurden am 24.10.2022 in Brunsbüttel 2114 Quadratmeter unzureichend aufbereitetes Ballastwasser in den Hafen eingeleitet. Die Hafenbehörde erhielt Kenntnis und erschien vor Ort, eine Anzeige wurde gefertigt.

