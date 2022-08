Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Straßensperrung aufgehoben

Bocholt (ots)

Aufgehoben werden konnte in Bocholt die Sperrung der Werther Straße zwischen Liederner Ringstraße und Milchstraße. Diese war erfolgt, nachdem es dort am Montagmorgen zu einem Fahrzeugbrand gekommen war. (to)

