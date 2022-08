Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Rhede (ots)

Tatzeit: Sonntag, 28.08.2022, 02.10 Uhr

Tatort: Rhede, Kirmesplatz In der Nacht zum Sonntag mussten sich Polizeibeamte um eine Streitigkeit im Bereich des Autoscooters kümmern. Andere Polizeibeamte sicherten dabei ihre Kollegen ab. Ein 18-Jähriger aus Bocholt kam auf die Beamten zu und wollte sich einmischen. Die Anordnung der Beamten befolgte er nicht und versuchte sich an den Einsatzkräften vorbeidrängen, was diese verhinderten. Der 18-Jährige schlug daraufhin um sich - begleitet durch lautstarke Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Polizeikräften. Diese nahmen den 18-Jährigen für die Dauer des Einsatzes in Gewahrsam und setzten ihn in einen Streifenwagen. Da sich der junge Mann später beruhigt hatte, wurde er wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (fr)

