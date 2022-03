Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,8 Promille: Aggressor mit freiem Oberkörper belästigt Passanten im Hauptbahnhof- Bundespolizei nimmt jungen Mann in Gewahrsam-

Am 25.03.2022 gegen 22.00 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen betrunkenen und aggressiven Mann (m.24) in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. "Zuvor geriet der 24-Jährige in das Visier einer Polizeistreife, da er mit entkleidetem Oberkörper offensichtlich stark alkoholisiert Passanten lautstark grundlos anschrie. Dabei baute sich der bulgarische Staatsangehörige bedrohlich vor den Passanten auf und hielt dabei eine Weinflasche in der einen und eine Wodkaflasche in der anderen Hand."

Schnell stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass der Aggressor nicht mehr "verkehrsfähig" war und führten ihn dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zu. "Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille." Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Anschließend bekam der polizeilich bekannte Mann in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

