POL-IZ: 221108.3 Eddelak: Unfallflüchtiger gesucht!

Eddelak (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Eddelak Ende Oktober 2022 sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf ein vom Unfallort flüchtiges Fahrzeug oder seinen Fahrer geben können.

Am 28. Oktober 2022 war ein Mann mit einem Traktor samt Anhänger auf der Bahnhofstraße aus Richtung Theeberg kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 94 kam ihm auf seiner Fahrbahn ein Auto entgegen, das einen am Fahrbahnrand parkenden Ford überholte. Um eine Kollision zu verhindern, absolvierte der Trecker-Fahrer eine Vollbremsung und geriet dabei ins Schleudern. Im Zuge dessen kollidierte er mit dem Parkenden, der dadurch gegen einen Grundstückszaun geriet. Im Zuge des Unfalls entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Unfallverursacher, ein silberfarbener oder grauer Renault, vermutlich ein Kombi, setzte seinen Weg unbeirrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder seinem Führer gegen kann, sollte sich an die Polizei in 04852 / 602411 wenden.

Merle Neufeld

