Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach mehreren Bränden - Zeugen gesucht - Einbruch in Firma - Einbruch in Lagerraum - Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach mehreren Bränden - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg. Seit Mitte Mai kam es in den zwei osthessischen Gemeinden Hohenroda und Philippsthal zu insgesamt vier Bränden von Hecken und Strohballen.

Am Mittwochabend (11.05.), gegen 21.15 Uhr, brannte eine Hecke neben dem Radweg an der B 62 im Bereich Unterneurode.

Am Samstag (21.05.) kam es ungefähr zur selben Uhrzeit zu einem weiteren Heckenbrand in der Vachaer Straße in Ausbach. Gegen 21.30 Uhr standen darüber hinaus acht Strohballen in den sogenannten "Bimbacher Wiesen", zwischen Philippsthal und Unterbreizbach, in Flammen.

Am darauffolgenden Montagnachmittag (23.05.), gegen 17.20 Uhr, kam es erneut zum Brand von fünf Strohballen an der Viehweide in der "Bimbacher Wiesen".

Die Feuer konnten zeitnah gelöscht werden, noch bevor die Flammen auf andere Gegenstände oder Gebäude übergreifen konnten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 140 Euro.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar. Aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse gehen die Beamten in allen vier Fällen von Brandstiftung aus - die genauen Hintergründe sind jedoch noch unbekannt.

Zeugen, die in diesen Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandorte gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Firma

Friedewald. Von der Hauswand eines Firmengebäudes in der Straße "Im Gewerbegebiet" demontierten Unbekannte in der Zeit von Samstagmittag (21.05.) bis Montagmorgen (23.05.) zwei Wallboxen der Marke "Keba" ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Lagerraum

Bebra. In der Zeit von Samstagnachmittag (21.05.) bis Montagvormittag (23.05.) drangen Unbekannte gewaltsam in den Lagerraum eines Geschäftes in der Nürnberger Straße ein. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Heringen. Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitagnachmittag (20.05.) bis Montagmorgen (23.05.) an der Tür einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Die Zugangstür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell