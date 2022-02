Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch WhatsApp-Nachricht

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochmorgen erhielt eine 68-jährige Frau aus Linz eine WhatsApp Nachricht, in der ihr angeblicher Sohn schrieb, er habe sein Handy aus Versehen in der Waschmaschine gewaschen. Es sei nun defekt und er wolle seine neue Handynummer mitteilen. In der Folge teilte der Schreiber weiter mit, dass er noch zwei offene Rechnungen habe, die dringend bezahlt werden müssten. Da seine BankApp noch nicht installiert sei, bat er, die Überweisungen leihweise zu übernehmen. Die Geschädigte überwies dann 2975 EURO auf das angegebene Konto. Der Betrug fiel auf, weil der richtige Sohn sich am Morgen des 10.02.2022 bei seiner Mutter meldete, da sie Geburtstag hatte.

