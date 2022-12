Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr II

Schifferstadt (ots)

Ebenfalls in der Nacht auf den 04.12.2022 wurde wegen einer hilferufenden Person gegen 01:40 Uhr in der Salierstraße ein gestürzter Radfahrer festgestellt, der aufgrund seiner Alkoholisierung (über zwei Promille) nicht mehr in der Lage war das Fahrrad sicher zu führen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und noch gravierender für den Beschuldigten: es wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gesteuert, sodass das Fehlverhalten Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis haben dürfte.

Diesbezüglich appelliert die Polizei erneut dringend an die Vernunft der Bürger bei der Teilnahme am Straßenverkehr zuvor den Genuss von Alkohol und anderer berauschender Mittel zu unterlassen.

