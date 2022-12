Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kettensägen gestohlen

Unbekannte haben am Montag auf einer Baustelle in Wittmund Werkzeug gestohlen. Die Täter betraten zwischen 16 und 17 Uhr eine Baustelle in der Drostenstraße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Kettensägen. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Ochtersum - Wertsachen aus Autos gestohlen

In Ochtersum sind aus mehreren Autos Wertsachen gestohlen worden. In der Nacht zu Donnerstag öffneten Unbekannte im Achterumsweg und im Pennackerweg mindestens drei geparkte Autos. In den Fahrzeugen fanden die Täter Geldbörsen und entwendeten daraus Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Etzel - Betrunken gefahren

In Etzel hat die Polizei am Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Der 82-Jährige fuhr gegen Mitternacht auf der Horster Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle führten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Dem 82-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

