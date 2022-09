POL-PB: Polizei in Paderborn mit Distanzelektroimpulsgeräten ausgestattet

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Auf der Kaiser-Heinrich-Straße hat ein Autofahrer am Montagmorgen (19.09.2022) einen Radfahrer angefahren und ist anschließend weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und sucht Zeugen. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr gegen 07.55 Uhr auf der Kaiser-Heinrich-Straße in Richtung Dubelohstraße. Als er nach links in die Henricusstraße abbiegen ...

